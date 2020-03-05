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Анастасия Волочкова стала лицом коллекции сумочек

Балерина готовится представить новую линейку дамских аксессуаров.

Анастасия Волочкова стала лицом коллекции сумочек
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress.com

На своей страничке в Инстаграм известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, что готовится представить новую коллекцию «художественных шедевров-сумочек» бренда Anna Wolf. Танцовщица стала амбассадором лейбла и приняла участие в создании лукбука, фотографиями из которого щедро делится автор сумочек Анна Вульф.

Коллаборация дизайнера и балерины  получила название «Шедевр на шедевре». Украшенные репродукциями знаменитых полотен аксессуары  представила сама создательница коллекции.

«Все, кто будет видеть вас с моими сумочками, будут понимать, что вы прекрасна не только внешне, но и наполнена красотой и духовностью изнутри. И что вы ценитель самых значимых шедевров мирового искусства», — подчеркнула Анна Вульф.

Активная жизненная позиция знаменитой балерины позволяет ей успевать в самых разных сферах жизни. Например, Анастасия Волочкова ведет авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

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