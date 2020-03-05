«Наконец-то мы доказали вред мышц»: Ургант пошутил над Владимиром Яглычем

5 марта в прокат вышла отечественная драма «Один вдох» с участием актеров Виктории Исаковой и Владимира Яглыча. Картина повествует о спортсменке, увлекшейся фридайвингом. Прототипом героини стала известная российская пловчиха Наталья Молчанова, установившая несколько десятков мировых рекордов по фридайвингу.

Исполнители главных ролей фильма накануне побывали в гостях у «Вечернего Урганта», где рассказали о том, как погружались в свои роли. В частности, артистам пришлось много тренироваться искусству погружения на одном вдохе. И Яглыч признался, что его накачанное тело сыграло с ним злую шутку.

«Я, такой большой, пришел на тренировки по фридайвингу, — рассказал Яглыч, — и у меня было совершенное открытие. Оказалось, что чем больше мышцы, тем больше они пережигают кислорода. И я такой весь из себя, а минуточку-то проплыву и всплываю».

Иван Ургант тут же пошутил: «Наконец-то мы доказали вред мышц!».

Первыми ленту на закрытом показе в кинотеатре «Октябрь» увидели звезды, среди которых были Павел Лунгин, Анна Меликян, Ирина Хакамада, Алена Долецкая, Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова, Ольга Ломоносова и многие другие. Премьера фильма состоялась 5 марта в кинотеатрах страны, а после завершения проката картина будет доступна подписчикам онлайн-кинотеатра ivi.