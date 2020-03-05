«Домогаров пытался меня побить»: Панин вспомнил романы со Шпицей и Александровой

По словам актера, эти девушки в те времена еще не были особо известны.

Актер Алексей Панин в шоу «В гостях у Дмитрия Гордона» рассказал о своих романах с известными актрисами — Екатериной Шпицей и Мариной Александровой. По его словам, это было очень давно. Тогда о них еще никто не знал.

«Они не были известными в то время. Катя Шпица вообще была маленькая девочка. Ее из-под стола не было видно. Мы прекрасно проводили время. Пили что-то, опохмелялись». Алексей Панин

Как отметил актер, с Мариной Александровой он познакомился на тусовке в клубе кино. «Она как раз уходила от Домогарова. И она уходила то от Домогарова, то от Панина, то от Домогарова, то от Панина. У нас были с Маринкой такие очень трогательные отношения», — заметил актер.

По словам Алексея Панина, с актером Александром Домогаровым у него в связи этим были непростые отношения. «Домогаров пытался менять побить. Даже разговор был. Он встречу со мной назначил. Он любил ее очень. И я любил. Она хорошая актриса. Марине Александровой не нужно сниматься в сериалах, а надо играть в кино. Чтобы там ее глаза показывали. Надо сниматься в каких-то авторских вещах. Когда она играет в говне, она — говно. Я любил ее всего месяц. Помню, приехала мама, а я залил ковер красным вином. Последствия встреч с Мариной. А потом мы просто с ней разошлись. Она меня бросила. Меня вообще все бросают. У нас был такой насыщенный роман, сколько люди за десятилетие не переживают. А у нас все случилось за месяц», — признался актер.