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«Волочкова отдыхает»: Ляйсан Утяшева сделала «шпагат краба»

Поклонники признали, что гимнастка по-прежнему в прекрасной форме.

«Волочкова отдыхает»: Ляйсан Утяшева сделала «шпагат краба»
Утяшева сделала "шпагат-краба"/http://globallookpress.com/

Гимнастка и супруга шоумена Павла Воли Ляйсан Утяшева в Instagram опубликовала ролик, на котором она делает так называемый шпагат краба. Надо отметить, что гимнастка находится просто в прекрасной форме. Сейчас ей, напомним, 34 года.

«В любой непонятной ситуации улыбаемся и машем… Либо делаем шпагат краба».

Ляйсан Утяшева

В комментариях пользователи буквально взорвались от восторга. «Волочкова отдыхает», «Пластилиновая», «Аж больно на это смотреть», «Гибкость зашкаливает».

Отметим, что супруга Павла Воли — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике. Она неоднократно побеждала на российских и международных соревнованиях. Ляйсан Утяшева является двукратной чемпионкой Европы в командном зачете. Сейчас она работает телеведущей и спортивным комментатором.

Кстати, не так давно Утяшева сопровождала своего супруга Павла Волю во время его гастролей в Америку. Муж звезды выкладывал несколько снимков, сделанных в США.

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