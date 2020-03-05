«Волочкова отдыхает»: Ляйсан Утяшева сделала «шпагат краба»

Гимнастка и супруга шоумена Павла Воли Ляйсан Утяшева в Instagram опубликовала ролик, на котором она делает так называемый шпагат краба. Надо отметить, что гимнастка находится просто в прекрасной форме. Сейчас ей, напомним, 34 года.

«В любой непонятной ситуации улыбаемся и машем… Либо делаем шпагат краба». Ляйсан Утяшева

В комментариях пользователи буквально взорвались от восторга. «Волочкова отдыхает», «Пластилиновая», «Аж больно на это смотреть», «Гибкость зашкаливает».

Отметим, что супруга Павла Воли — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике. Она неоднократно побеждала на российских и международных соревнованиях. Ляйсан Утяшева является двукратной чемпионкой Европы в командном зачете. Сейчас она работает телеведущей и спортивным комментатором.

Кстати, не так давно Утяшева сопровождала своего супруга Павла Волю во время его гастролей в Америку. Муж звезды выкладывал несколько снимков, сделанных в США.