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Кристина Орбакайте «зажгла» на концерте Филиппа Киркорова

Дочь Пугачевой появилась на концерте бывшего мужа матери.

Кристина Орбакайте «зажгла» на концерте Филиппа Киркорова
Кристина Орбакайте. Фото: Global look press

48-летняя Кристина Орбакайте засветилась среди зрителей на одном из концертов Филиппа Киркорова. Сидя в ложе, звезда сделала видеоселфи под песню «Пусть миром правит любовь», харизматично позируя перед объективом собственной камеры и подпевая бывшему отчиму.

Кто-то снял этот момент и выложил его в Сеть, разволновав некоторых поклонников певицы.

«Красиво выглядите», «Супер-класс, браво, умница!», «Как мило, что Кристина любит творчество Киркорова», — написали подписчики.

Кстати, ранее Орбакайте порадовала своих поклонников другим снимком. Звезда показала в личном блоге архивный черно-белый кадр со своей мамой — Аллой Пугачевой. На фото она предстает еще девочкой, а Примадонна — совсем молодой и практически неузнаваемой.

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Алла ПугачеваКристина ОрбакайтеФилипп Киркоров
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