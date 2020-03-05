Кристина Орбакайте «зажгла» на концерте Филиппа Киркорова

48-летняя Кристина Орбакайте засветилась среди зрителей на одном из концертов Филиппа Киркорова. Сидя в ложе, звезда сделала видеоселфи под песню «Пусть миром правит любовь», харизматично позируя перед объективом собственной камеры и подпевая бывшему отчиму.

больше по теме Пугачева отметилась на концерте Вайкуле в гофрированном брючном костюме oversize Звезду сопровождал муж Максим Галкин.

Кто-то снял этот момент и выложил его в Сеть, разволновав некоторых поклонников певицы.

«Красиво выглядите», «Супер-класс, браво, умница!», «Как мило, что Кристина любит творчество Киркорова», — написали подписчики.

Кстати, ранее Орбакайте порадовала своих поклонников другим снимком. Звезда показала в личном блоге архивный черно-белый кадр со своей мамой — Аллой Пугачевой. На фото она предстает еще девочкой, а Примадонна — совсем молодой и практически неузнаваемой.