«Бомба!»: Климова разгорячила публику снимком в комбинации и чулках

Актриса показала подготовку к спектаклю «Мастер и Маргарита».

42-летняя актриса Екатерина Климова отправилась в большое турне по Германии со спектаклем «Мастер и Маргарита», в котором играет главную роль.

В личном блоге звезда продемонстрировала образ, в котором она появляется на сцене, представ на фото в одной комбинации и чулках на подвязках. Шпильки, красная помада и яркий макияж глаз завершили вамп-образ. Такой вид очень впечатлил поклонников Климовой.

«Бомба!», «В чулочках как горячо», «Космическая», «Катя, ты огонь!», «Сумасшедше красивая», «Чертовка!», «Богиня, ты прекрасна», «Ого!!! Шикарная!», «Вы невероятная красотка!», «Вечно молодая», — можно прочитать в комментариях блога актрисы.

Ранее мы писали о другом горячем снимке звезд. В Сети фолловеры также активно обсуждают совместный кадр Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, на котором артист обнял Примадонну столь нежно, что люди не поверили своим глазам.