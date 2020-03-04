Александра Савельева продемонстрировала «сочную» фигуру в мини-шортах и ботфортах

Александра Савельева не часто появляется на публике. В 2019 году бывшая солистка группы «Фабрика» стала мамой. Она подарила мужу Кириллу Сафонову сына Леона. Так как роды дались девушке непросто, она первое время полностью посвятила себя ребенку.

Однако теперь артистка постепенно возвращается к обычной жизни. Она стала выходить в свет, выступать на сцене и участвовать в модных фотосессиях.

4 марта Савельева поделилась снимком из новой фотосессии. В кадре она позирует в кроп-топе, мини-шортах и черных ботфортах. Девушка встала на одно колено, приняв эффектную позу. Певица продемонстрировала накачанный пресс и массивные бедра. Луч солнечного света упал на лицо Саши, сделав кадр более чувственным.

«Вот почему я продолжаю танцевать!» — написала артистка.

Однако у поклонников пикантный кадр вызвал много вопросов. Одни восхитились фигурой звезды, а другие решили, что подобные откровенные съемки девушке делать не стоит. «Фуууууу, вам такое не к лицу!», «Саша, это вам не идет!», «Вот это скрючило», — стали писать злопыхатели.

А вот преданные фанаты одарили Савельеву комплиментами. «Это просто класс», «Богиня», «Красотка», «Какое сочное тело», — отметили они.