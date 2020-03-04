«Не дотягивает до хита»: Стас Михайлов подверг критике новую песню Александра Реввы

Стас Михайлов и Витя «АК-47» стали гостями YouTube-шоу «Музыкалити» Максима Галкина. Ведущий предложил им оценить треки популярных исполнителей и только начинающих. Исполнитель хита «Без тебя» признался, что он добрый, поэтому будет ставить высокие оценки.

Композиции некоторых современных артистов Стас оценивал с улыбкой. Он признавался, что бессмысленные тексты с красивой рифмой надолго оседают в сознании, поэтому в этом ничего плохого он не видит.

Одной из прослушенных песен стал новый трек Александра Реввы «Чужая». По голосу артиста сразу узнали гости передачи.

«В этом стиле мне проще понять. Это поп — тут градация очень проста. Саша прекрасно меня знает. У него есть две песни, которые гораздо лучше этой. Лучше бы на обсуждение дали те песни, которые реально хиты. Эта не дотягивает, на мой, взгляд до хита. Оценка этой песни — я ставлю семь балов», — высказался Михайлов.

Примечательно, что Витя с ним согласился. Он подтвердил, что прослушанная песня не является лучшей в репертуаре Реввы. «Не супер хитовская пирожковская. Ревва нормальный тип, поэтому даю пятерик», — отметил певец.

Народная оценка оказалась чуть больше — 8 баллов, поэтому в сумме новое творение Александра было оценено в 26 баллов. Михайлов отметил, что все было аргументированно. По всей видимости, он не хотел, чтобы коллега на него обиделся.

К слову, во время съемок он озвучил цену одежды, в которой пришел. Галкин был впечатлен тем, что футболка артиста стоит 300 евро, а кроссовки — 1500 евро, в то время, как у Вити самой дорогой вещью оказались кроссовки стоимостью 16 тысяч рублей.