Стас Михайлов пришел на съемки к Галкину в кроссовках за 110 тысяч рублей

Максим Галкин не так давно стал вести YouTube-шоу «Музыкалити». В рамках передачи он общается с двумя артистами из разных поколений. Они оценивают новые треки популярных исполнителей. Новыми гостями юмориста стали Стас Михайлов и Виктор Калашников из группы «АК-47», артист лейбла Gazgolder рэпера Басты. Телеведущий сразу восхитился тому, в чем гости пришли к нему на съемку.

«У нас обычно лютые модники сидят по эту сторону (показал на Виктора), но сегодня у нас просто баланс», — заметил Галкин.

«Я вышел из дома в обычной повседневной одежде», — заверил Михайлов. После этого ведущий решил провести своеобразное шоу под названием «Сколько стоит шмот». Он поинтересовался у гостей, сколько стоит одежда, в которой они пришли.

Как оказалось, черная лаконичная футболка исполнителя хита «Без тебя» стоит 300 евро (22 тысячи рублей). В то время как на Викторе была принтованная куртка за восемь тысяч рублей, солнцезащитные очки за пять тысяч рублей, брюки за шесть тысяч рублей, и часы за десять тысяч рублей. Самым дорогим на представителе группы «АК-47» оказались кроссовки стоимостью 16 тысяч рублей.

После этого Стас засмущался, когда Галкин попросил его озвучить ценник его обуви. «Ну это некрасиво получается. Полторы тысячи они стоят», — признался певец. «Но не рублей?», — уточнил ведущий и услышал положительный ответ. (1500 евро — это примерно 110 тысяч рублей. — Прим. ред.).

После этого шоумен предложил обменять всю одежду Виктора на одежду второго гостя. «Да зачем? Я могу просто подарить, у меня новая пара такая есть», — заявил артист.

Михайлов рассказал, что сам подбирает себе одежду. «Мы однажды с Филиппом (Киркоровым) договорились покупать разные вещи. В магазине, если где-то мы пересекаемся, если что-то беру я, то он знает, что это покупать не надо», — поделился певец.