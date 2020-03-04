Финалист «Битвы экстрасенсов» сделал расклад политической карьеры Сергея Шнурова

Конец зимы в отечественном шоу-бизнеса оказался горячим. Разогрел звездную тусовку поступок лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова – неожиданно для многих он вступил в политическую партию и заявил о своих намерениях сделать политическую карьеру. Коллеги звезды по сцене до сих пор обсуждают случившееся, многие откровенно называют все это странным, а одиозного музыканта упрекают в попытке очередной порции хайпа вокруг своей персоны.

Таролог, финалист 18-й «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов уверяет: серьезных успехов в политике Шнуру не добиться.

«Его ситуация схожа с попыткой ворваться в политику Ксении Собчак, которая громко прогремела, а впоследствии заглохла. Так же и здесь — сейчас эта тема у всех на устах, приковывает внимание, но этот интерес скоротечный», — дал расклад на перспективу Кинжинов.

Не так давно в свете по поводу звезд в Госдуме РФ высказалась действующий парламентарий Наталья Поклонская. Она призвала знаменитостей заниматься своим делом и не превращать законодательный орган страны в «Голубой огонек».