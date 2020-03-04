«Раз няня в доме, значит, уже свершилось»: поклонники поздравляют Божену Рынску с рождением дочери

Сама журналистка пока не дает официальных комментариев.

Божена Рынска ранее сообщала, что ее ребенок должен родиться в феврале. И многие поклонники журналистки предполагают, что «все уже произошло» — дочь от медиаменеджера Игоря Малашенко, которую вынашивает Божене суррогатная мама, уже появилась на свет.

Вдова на своей страничке в «Инстаграм» рассказала историю из жизни своих питомцев, в которой фигурирует няня. И фолловеры наперебой начали атаковать Рынску.

Однако колумнистка отмахнулась фразой «не скажу пока», чем еще больше убедила комментаторов.

«Божена, поменялся стиль письма! Как будто пишете «обо всем» для «отвлекухи». Не так глубоко как раньше. Простите если ошибаюсь», — написал один из подписчиков.

А некоторые и вовсе поспешили поздравить «новоиспеченную мать».

«Урраа, няня в доме!», «Поздравляю с рождением лапоньки!», «Я так за вас рада», «Раз няня в доме, значит уже свершилось», — посыпались радостные фразы под публикацией.

Напомним, Божена Рынска после гибели супруга Игоря Малашенко предприняла ряд попыток ЭКО – у нее было несколько замороженных эмбрионов. И в июне прошлого года, спустя три месяца после смерти мужа, очередная процедура оказалась успешной.