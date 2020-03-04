Домработница обвинила актера Константина Самоукова в побоях и изнасиловании

Константин Самоуков снялся во множестве картин, включая фильм «Балканский рубеж» и рейтинговый сериал «Ничто не случается дважды». Не так давно он оказался в центре скандала.

Жена артиста Валерия Пенкина застала его с другой девушкой. В итоге она выяснила, что возлюбленный ей изменяет. Правда, пассия Константина оказалась мошенницей, поэтому он с ней расстался. После случившегося в его семье воцарилась идиллия, но недавно ему снова пришлось пройти проверку на детекторе лжи.

На этот раз домработница обвинила Самоукова в жестоком обращении, побоях и изнасиловании. Валентина Артемьева рассказала, что актер с самого начала плохо к ней относился. Его супруга тоже не раз отчитывала сотрудницу.

«Первые две недели все было гладко, а потом начались придирки по мелочам: то кофе не так я подала, то полы не так помыла, то туфли не так поставила в ряд», — вспомнила девушка.

По ее словам, Валерия требовала, чтобы она расставляла помаду по цветам и духи по алфавиту.

«Пришел Константин, швырнул меня об стену, стал обзывать мразью, которая обсуждает хозяев у них за спиной», — вспомнила одну из стычек с актером домработница.

Также Артемьева отметила, что ее обвиняли в краже пылесоса и разговорах по международно связи по телефону. Также девушка рассказала, как мужчина стал приставать к ней.

«Я позволила сделать замечание, что он не трезв, начался скандал. Затем он начал гоняться за мной по квартире. Когда ему удалось загнать меня в угол, он начал задирать мою юбку и пытался меня раздеть», — заявила героиня.

Она добавила, что актер схватил утюг и угрожал прижечь лицо.

«Я хочу, чтобы этот человек выплатил мне деньги за два месяца 90 тысяч рублей», — отметила Валентина.

Самоуков признался, что оскорблял домработницу. Однако остальные обвинения он опроверг. Проверка на полиграфе показала, что актер пытался приставать к Артемьевой и не раз. Но также выяснилось, что артист никогда не задирал девушке юбку и не совершал насильственные действия.

Экспертам удалось установить, что домработница сговорилась с мужем и намеренно устроилась в работать к Константину, чтобы получить финансовую выгоду. Роман Устюжанин с помощью детектора лжи выяснил, что Валентина провоцировала актера на сексуальные домогательства. Он отметил, что Самоуков поднимал руку на девушку, но не избивал ее.