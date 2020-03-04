«Если драться, то драться»: Прилучный рассказал о съемках в фильме с Агатой Муцениеце

Павел Прилучный недавно объявил о разводе с Агатой Муцениеце. Актер расстался с супругой после почти девяти лет отношений. У них подрастает дочь Мия и сын Тимофей, поэтому они сохранили дружеские отношения.

Влюбленные по-прежнему вместе играют в театре, а на днях они отпраздновали день рождения наследницы. Однако скоро состоится еще одно важное событие для Прилучного. На канале НТВ готовится премьера телевизионной версии картины «В клетке», где актер сыграл главную роль и выступил в качестве продюсера.

Летом 2019 года состоялась премьера полная версия картины в Интернете. Она вошла в топ-5 проектов сервиса по просмотрам. Павел сыграл борца ММА по прозвищу Волчок. Примечательно, что роль его экс-девушки Ольги исполнила Муцениеце.

По сюжету, девушка отказывается общаться с ним, а мама спивается, поэтому борец решает стать мафиози. По словам Прилучного, он с командой хотел сделать правдивое кино. Он считает, что задача была выполнена.

«Если драться, то драться, если ругаться, то ругаться. Снять настоящую жизнь, без обмана. Я не видел, наверное, реалистичней сериала, чем наш. Фильм открытый, наглый, честный, и, мне кажется, он понравится зрителям», — поделился актер.

Он не стал скрывать, что долго готовился к этой роли. По словам звезды, во всех сценах он работал без дублера. Добавим, что съемки картины проходили в Москве и Калининграде. Роль отца главного героя исполнил Владимир Епифанцев. Также в фильме снялась Екатерина Маликова.

Премьера телевизионной версии «В клетке» состоится 10 марта на канале НТВ. Отметим, что когда проходили съемки. Прилучный еще был вместе с женой. Пара не скрывала, что у них часто случаются ссоры, причем очень пылкие. Не исключено, что личный опыт помог артисту снять правдивое кино.