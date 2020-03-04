Сестра Ольги Бузовой после примирения стала продвигать в соцсетях хиты родственницы

Анна более полугода вообще не общалась с певицей и телеведущей.

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна в сторис Instagram разместила отрывок из новой песни своей родственницы «Свайп». «Свайпай и слушай», — заявила она и поставила несколько сердечек.

Отметим, что на протяжении длительного времени сестры не общались. Чуть больше года во время отпуска в Куршевеле между ними случился конфликт. В итоге на родину они возвращались на разных самолетах. Сестры даже отписались друг от друга в социальных сетях.

Как рассказывал шоумен Рустам Солнцев, причиной конфликта стал тот факт, что Анна выложила снимки своей звездной родственницы, не посоветовавшись с ней. Это очень обидело Ольгу.

Между тем несколько месяцев назад Анну Бузову увидели на концерте певицы. После этого стало ясно, что между сёстрами, судя по всему, состоялся разговор и они забыли все ссоры и неприятности, которые между ними случились. Сейчас младшая из сестер активно пиарит новые композиции родственницы.