Медведева назвала момент ухода от Тутберидзе к Орсеру самым сложным в жизни

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева пообщалась со своими фанатами во время семинара в Мексике. В социальной сети «ВКонтакте» появились ответы на вопросы, которые ей задавали поклонники.

Фигуристка отметила, что самый сложный период в ее жизни случился после Олимпиады, когда она приняла решение поехать от своего тренера Этери Тутберидзе к канадскому наставнику Брайану Орсеру. Ей, как она сказала, было сложно изменить свою жизнь. Решение о переезде далось очень нелегко.

«Это было как в полной темноте, ты не знаешь, какой будет твоя следующая неделя. Я не знала, будет ли хорошо переехать в Канаду, как мне будет работаться с Брайаном, где я буду жить». Евгения Медведева

Как сказала фигуристка, около пяти месяцев после переезда в Северную Америку она залечивала все травмы и повреждения. Зато теперь она с полным правом может назвать себя сильной женщиной. Как добавила звезда, и сейчас после неудачных прокатов у нее бывает не лучшее настроение. Ей в эти моменты очень помогает Брайан Орсер. По словам спортсменки, ей по душе такая поддержка со стороны.