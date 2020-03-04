«Как сестры»: Пегова оделась в одном стиле с повзрослевшей дочкой для фотосессии

Ирина Пегова является актрисой театра и кино. Для поклонников она давно стала иконой стиля. Несмотря на пышные формы, артистка умеет подбирать женственные и элегантные образы. Ей удается выглядеть безупречно как на обычной прогулке, так и на светских мероприятиях. Недавно она блеснула на выставке, а также побывала на вечеринке у Андрея Малахова. Шифоновое платье звезды сразило гостей вечера.

41-летняя Пегова устраивает пробежки и занимается спортом. Часто компанию ей составляет дочка Татьяна. 14-летняя девушка путешествует с мамой, а недавно они вместе снялись в рекламном проекте. Для фотосессии Ирина облачилась в белоснежный спортивный костюм, который подчеркнул ее фигуру. Наследница артистки предстала в таком же наряде. Они вдвоем позировали перед фотографом.

Распущенные волосы и минимальный макияж подчеркнули природную красоту мамы и дочки. Пегова призналась, что раньше не любила фотосессии. Они только развивали в ней комплексы, но теперь у нее поменялось отношение к этому.

«Это некая остановка момента моей жизни, пауза… это когда вдруг тебя „торкает“ и ты видишь себя, свою жизнь, свои обстоятельства, свое место в мире, свою форму и содержание или его отсутствие со стороны… видишь свою дочку и понимаешь, что она давно уже очень взрослый и самостоятельный человек!» — высказалась звезда.

Детей артистка назвала смыслом жизни. Поклонники согласились с Ириной. Многие восхитились снимками и поразились сходству дочери с родительницей. Многим показалось, что актриса даже постройнела. «Дочь, мама и папа в одном флаконе! Красотки», «Хорошо, очень хорошо сказано!», «Как сестры — лучший комплимент», «А доченька уже маму догнала по росту, такие вы классные, красавицы», «Такие весенние девочки!», «Ну девчонки, вы даёте! Красотки!» — прокомментировали пост подписчики.