«Самый расцвет»: Анна Семенович высказалась о своем возрасте

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович отметила 40-летний юбилей. Она призналась, что к своему возрасту относится позитивно. Более того, она даже чувствует себя сейчас намного лучше, чем 10 лет назад.

«Я молодая, энергичная, красивая, желанная, любимая, востребованная женщина. Уверена, что 40 лет — это самый расцвет. Тем более в наш век, когда есть все возможности и желание выглядеть лучше, чем в 25» — приводит рассуждения звезды портал WomansDay.

Артистка подчеркнула – сохранить внешность в цветущем виде сегодня несложно – в помощь современная косметология, спорт, ЗОЖ, да и внутреннюю молодость души в состоянии поддерживать каждая. И в свои 40 Семенович чувствует себя роскошной мудрой и по-настоящему молодой.

Не так давно звезда сообщила, что готова к созданию семьи. Более того, Семенович заверила, что хочет сделать это в ближайшее время. И добавила, что пришло время стать матерью.