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«Утренние укладки»: Нюша с дочкой на руках показала «честное» фото без макияжа

Еще в ноябре маленькой Симбе исполнился годик.

«Утренние укладки»: Нюша с дочкой на руках показала «честное» фото без макияжа
Нюша (Фото: Globallookpress.com)

Вместе с Игорем Сивовым 29-летняя певица воспитывает годовалую дочку Симбу. В одном из недавних интервью поп-исполнительница объяснила, почему дала наследнице такое необычное имя. Так, Нюша заверила, что у сильной личности должно быть сильное имя. После первой фотосессии для одного из глянцевых журналов артистка перестала скрывать дочку от публики. Знаменитость время от времени обновляет микроблог свежими снимками с малышкой.

На одном из фото Нюша предстала без макияжа, показав себя в естественном виде и, как пошутила сама певица, с утренней укладкой. Судя по всему, селфи с дочкой на руках звездная мамочка сделала сразу после пробуждения.

«Как вам наши утренние укладки?!» — обратилась к поклонникам певица.

Певица Нюша с дочкой Симбой
Нюша с дочкой Симбой показала «честный» снимок без макияжа (Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha)

В беседе с журналистами артистка призналась, что не собирается растить из Симбы звезду. Нюша уверена, что их с Игорем дочь должна сама определиться, чем она захочет заниматься в будущем. И если кроха выберет для себя сцену, певица ее во всем поддержит.

По словам артистки, она сразу поняла, что не будет отказываться от новых проектов, творчества, записи песен и гастролей. После родов поп-исполнительница постепенно привыкала к тому ритму, который задавал ее график.

«Очень благодарна маме — она многое взяла на себя, позднее у нас появилась няня», — приводит Hello! слова Нюши.

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