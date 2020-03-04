«На грандиозный банкет не позвал»: 14-летний сын Дубцовой планирует вечеринку без родителей

Первенец Ирины Дубцовой — сын Артем — еще 3 марта отпраздновал свой день рождения. Звездные родители поздравили именинника с 14-летием. В гости к бывшей жене заехал и музыкант Роман Черницын. На отчётном фото в компании юноши-подростка артист позировал с большими шарами. Не секрет, что выпускница «Фабрики звезд» развелась с супругом, когда их общему ребенку было всего два года. С тех пор Артем живет под опекой мамы. Наследник знаменитости часто видится с отцом, который не пренебрегает своими отцовскими обязанностями.

Так, Черницын не смог пропустить домашний праздник по случаю дня рождения сына. Роман нашел свободное время в плотном графике для того, чтобы лично поздравить именинника.

«Папулькин приехал поздравлять!! А вот на грандиозный банкет в пятницу родителей «маленький сыночек» не позвал!! 14 лет, мол, мы тут сами разберемся», — не без иронии посетовала Дубцова.

В свои 14 лет Артем хочет отпраздновать день рождения с близкими друзьями без присмотра родителей. Наследник Ирины не стал приглашать маму и папу на свою вечеринку, о чем сама певица рассказала на личной страничке в Instagram.

В одном из интервью Дубцова уточнила, что ее не тяготит одиночество. В такие моменты она пишет песни, занимается сочинительством. Для вдохновения, как говорит артистка, ей необходима любовь. После долгих гастрольных туров Ирина позволяет себе немного расслабиться. Она покупает билеты на самолет и вместе с сыном улетает на море, забывая о суете мегаполиса.