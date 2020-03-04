«Бросила на няньку»: Миро заявила, что Светлана Бондарчук не заботится о дочери

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» нелестно отозвалась в адрес модели и журналиста Светланы Бондарчук. Поводом послужил недавний пост бывшей жены режиссера Федора Бондарчука, в котором она рассказала о так называемой «распределенной опеке». Кроме того, модель опубликовала снимки со своей особенной дочерью Варей.

Как сказала Миро, она вообще только не так давно узнала, что у Бондарчук есть дочь. Также она пояснила, что закон, который так продвигает Бондарчук, позволит матерям-кукушкам скинуть больных детей на государство.

«Я читала, что дочь Бондарчук живёт заграницей практически с рождения. Заботится о ней некая Оля Сашко. Бросила на няньку». Лена Миро

больше по теме Светлана Бондарчук поделилась редкими снимками с особенной дочкой Варваре в этом году исполнится уже 21 год.

Как заметила блогер, она не верит, что у ребенка все прекрасно, как утверждает модель. Она обвинила Светлану Бондарчук в том, что та бросила дочь на произвол судьбы. Как считает Миро, в душе у модели пустота. Она искренне не понимает таких людей, для которых собственный ребенок, как она считает, пустое место.