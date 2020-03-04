«Там будет сцена самоудовлетворения. Женская»: Литвинова описала свой новый фильм

Рената Литвинова завершает работу над своим новым фильмом под рабочим названием «Северный ветер».

Режиссер подчеркнула, что это уже не та пьеса, которую знают ее зрители по одноименному спектаклю. Хотя отчасти фильм повторяет сюжет. Но на экраны звезда планирует выпустить картину, все-таки назвав по-другому.

«Когда я прилетаю в аэропорт, там объявляют: «Компания «Северный ветер» задерживается». Я думаю: «И у меня такое название фильма будет?»» — рассказала Рената на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

По словам актрисы, у нее было два варианта названия, но оба отмел ее «высший совет», в который входит она сама и близкие ей люди, включая Земфиру.

«Одно она полностью отмела, а вторым она была польщена, но оба не сгодились», — сказала звезда.

Варианты названий Рената отказалась раскрывать, заявив, что это «секрет», но описала их как «что-то внутривенное». По словам режиссера, в своем фильме она покажет очень сложную тему, за которую практически никогда не берется – секс.

«Там будет сцена самоудовлетворения. Женская», — заявила эпатажная любимица публики. «Прекрасно», — резюмировала Собчак.

Более подробно Литвинова рассказывать не стала, интригуя зрителей для похода в кинотеатры, где можно увидеть все от и до.