«Ей нравится быть женщиной»: тренер Медведевой рассказал, как она изменилась после ухода от Тутберидзе

Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой, Брайан Орсер, рассказал, как изменилась серебряный призер Олимпиады в Корее после ухода от своей наставницы Этери Тутберидзе. Напомним, что в мае 2018 года спортсменка уехала в Канаду.

«Она прибавила во всем. Скорость, уверенность… Одна вещь, о которой она говорила, и которую заметили мы, — ей просто нравится быть женщиной. Она любит привносить эту женственность в фигурное катание». Брайан Орсер

В то же время наставник российской фигуристки отметил, что пока его подопечная еще не может исполнять идеально все элементы, которые он от нее требует. Однако, как он сказал, фигуристка приняла себя, а значит, и результаты обязательно придут в недалеком будущем. Также он подчеркнул, что в этом году у фигуристки было несколько прекрасных выступлений, сообщает «Спорт-Экспресс».

Добавим, что переехав в Северную Америку, Евгения Медведева пока не добилась каких-то значимых результатов. Эксперты считают, что спортсменке пора вешать коньки на гвоздь и завершать профессиональную карьеру. Тягаться с молодыми воспитанницами Этери Тутберидзе, которые прекрасно выполняют четверные прыжки, у нее вряд ли получится в будущем.