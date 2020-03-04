Филипп Киркоров разрушил первую семью Аллы Довлатовой

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем втором муже, полковнике полиции в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Алексее Бороде. От него она родила двух дочерей. Со вторым супругом она познакомилась благодаря поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову.

«Моему сыну Паше было два года. И вдруг мне звонит Филипп Киркоров и говорит: «В тебя влюблен милиционер. Можно, я дам твой телефон? Он сказал, что очень хочет познакомиться». Филипп — тот человек, которому легче сказать да, чем пререкаться. Звонки от него могут сутками продолжаться. В итоге этот милиционер пришел на мой спектакль. Я таким образом уважила просьбу Филиппа». Алла Довлатова

После спектакля будущий супруг одарил Довлатову корзиной роз. Через неделю пришел на второй спектакль. Любопытно, что к тому моменту она еще была замужем за предпринимателем Дмитрием Лютым, от которого родила двух детей. Правда, с мужем они жили в разных городах.

«Я в какой-то момент призналась Леше, что замужем. Его это не остановило. Вскоре мы приехали ко мне на дачу. Я ушла спать к детям, а Леша остался в гостиной. Наутро я быстро соскочила и умчалась на эфир. Днем мне звонит нянечка и говорит: «У нас по дому ходит какой-то мужчина». Я забыла предупредить, что у нас гость. Мой сын Пашка сразу подружился с Лешей. Дал ему поиграть своим игрушечным автобусом, который даже мне не давал. Вскоре мой первый муж узнал, что у меня роман и предложил развестись. Я не возражала. Все равно у нас уже не было чувств друг к другу», — заметила она.