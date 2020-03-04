Довлатова вспомнила, как в один день потеряла работу на двух радиостанциях и трех каналах

Радиоведущая и актриса Алла Довлатова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как в один день потеряла все свои работы. Она окончила в 1996 году Санкт-петербургский государственный университет. Позже трудилась на нескольких каналах и радиостанциях.

Между тем в какой-то момент она стала разменной монетой в политической игре. Дело в том, что ее отец Александр Евстрахин в те годы занимал пост председателя комитета по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Санкт-Петербурга. Кое-кому это очень не нравилось.

«Папу никак не могли сместить с его должности. Губернатор не хотел с ним расставаться. Он был ценным сотрудником. Тогда решили надавить на папу со стороны меня. Захотели уволить дочку. Я работала на двух радиостанциях и на трех телеканалах. Был звонок сверху. На следующие день меня сняли со всех эфиров». Алла Довлатова

В итоге Довлатова сказала отцу, чтобы он за нее не переживал. Она собрала вещи и поехала в Москву. Тем более, что были интересные предложения по работе. «При этом у меня была на руках полуторагодовалая дочка Даша, но я не побоялась трудностей», — заметила она.