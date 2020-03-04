«Сколько я ему гадостей наделала!»: Литвинова объяснила Собчак свое отношение к Богомолову

Актриса считает режиссера хорошим и великодушным человеком. Она рассказала об этом в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

Рената Литвинова рассказала Ксении Собчак, чем ей нравится ее муж Константин Богомолов. Актриса уверена, что режиссер никого никогда не упрекает. И это безусловный его плюс.

«Вот что мне в нем нравится — он великодушный. А сколько я ему гадостей наделала в творческом плане!» — заявила она на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

Ведущая программы сильно удивилась такому признанию, ведь она ни разу не слышала ничего плохого про Литвинову от супруга. Подруга Земфиры объяснила, что не раз резко высказывалась про его творчество, а однажды и вовсе ушла с репетиции его спектакля «Карамазовы». Отыграв свою сцену, Рената решила посмотреть, что в принципе происходит на сцене. От увиденного она пришла в ужас.

«Мороз легла рядом с Ребенок. Милиционеры там плясали в исполнении Матвеева», — описала наиболее устрашающие сцены актриса.

При виде сего действа у Литвиновой в глазу лопнул кровеносный сосуд (или, как сказала звезда, «лопнул глаз»).

Узнав, что Ксения была не в курсе этой ситуации, Литвинова сильно смутилась.