«Все плохое забудется»: Валерия лично поздравила падчерицу Данаю с 23-летием

Еще в 2015 году дочь Иосифа Пригожина комментировала примирение со звездным отцом.

Супруга Иосифа Пригожина не забыла поздравить свою падчерицу Данаю с днем рождения. Ей исполнилось 23 года. Певица лично обратилась к имениннице, подметив, что считает наследницу мужу не просто красивой и доброй, но очень доверчивой девочкой. При этом Валерия заверила, что несмотря на юный возраст, дочка музыкального продюсера уже многое испытала в жизни. Но все эти трудности, как убеждена артистка, только проверка на прочность.

«Все плохое забудется, но самое главное — у тебя есть стремление реализоваться в жизни, добиться успеха, самостоятельности, идти вперед, развиваться и делать все, чтобы твой папа, все мы тобой гордились!» — отметила Валерия.

Певица пожелала своей падчерице крепкого здоровья и счастья. Поп-исполнительница надеется, что уже в ближайшем будущем Даная сможет встретить настоящую любовь, которая откроет в ее душе самые потаенные двери и выпустит наружу мощную созидательную энергию. Артистка подметила, что они с Пригожиным всегда готовы помочь близким, оказав любую поддержку в самый непростой момент жизни.

К слову, еще в 2015 году в интервью «СтарХит» наследница музыкального продюсера прокомментировала примирение со звездным отцом. Ни для кого не секрет, что в отношениях Данаи и Иосифа Пригожина не всегда было все гладко.

Падчерица Валерии заверила, что ссоры случаются в каждой семье и это не повод ставить точку. Девушка напомнила, что в первую очередь с Иосифом ее связывают кровные узы. Как родитель, он играет немалую роль в ее жизни. Даная заверила, что они оба поняли свои ошибки, и решили наладить контакт.