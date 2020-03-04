41-летняя Пегова в серебристом пуховике покаталась на плюшке в Гороховце

41-летняя Ирина Пегова вместе со съемочной группой приехала в город Гороховец Владимирской области. На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась отчетным снимком, побывав на горнолыжном курорте Пужалова Гора. Для прогулки и катания на ватрушках экс-возлюбленная Дмитрия Орлова выбрала утепленный серебристый пуховик, полуботинки и шапочку пастельного салатового оттенка.

В комментариях актриса призналась, что она может только мечтать о таких съемках, не требующих заучивания длинного текста и внушительных монологов. А вместо этого ей удалось воспользоваться случаем для того, чтобы отдохнуть на свежем воздухе в компании коллег по творческому цеху.

«А можно, чтобы так было всегда?! Съемки без текста… Только катания на ватрушках… Погода теплая! Съемочная группа веселая!» — не без юмора отметила Ирина.

К слову, Пегова не смогла пропустить вечеринку Андрея Малахова и его жены Натальи Шкулевой. Ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» отпраздновал Масленицу в компании близких друзей. Мероприятие по этому случаю шоумен организовал в президентском номере Lotte Hotel. Все присутствующие могли полакомиться блинами с различными начинками и красной икрой, закусками и салатами. Среди приглашенных также были замечены: Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Наташа Королева, Милош Бикович, Анита Цой, Ольга Орлова, Анна Седокова, Анастасия Волочкова и многие другие.