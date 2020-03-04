«Самая привлекательная»: 73-летняя Васильева впечатлила поклонников моложавым видом

Трудно поверить, но актрисе, сыгравшей в 80-х годах Сусанну в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» недавно исполнилось 73 года. Татьяна Васильева и сегодня великолепно выглядит, активно работает и занимается спортом.

В личном блоге актриса поделилась милым семейным кадром, на котором она предстала в компании самых близких ей людей: с сыном Филиппом, невесткой Марией, дочерью Елизаветой и внуками Миррой и Адамом.

Увидев новую фотографию актрисы, ее поклонники были поражены – звезда выглядела очень стильно и свежо. Светлые волнистые волосы, белозубая улыбка и молодежная рубашка придавали образу звезды моложавости. Это не осталось без внимания ее поклонников.