Звездные гости Тодоренко: стартовали съемки пятого сезона шоу «Пятница с Региной»

Один из первых выпусков популярного проекта будет посвящен певице Елке.

В личном аккаунте в «Инстаграме» телеведущая Регина Тодоренко сообщила, что съемки нового сезона шоу «Пятница с Региной» стартовали. Певица и ведущая сейчас погрузилась в самую гущу творческого процесса и даже приоткрыла тайну, кого из звездных гостей увидят зрители скоро у гостеприимной Регины. Например, на свежем фото из студии супруга Влада Топалова что-то активно обсуждает с певицей Елкой.

А в сторис целый звездопад: Тодоренко записала выпуски с Екатериной Варнавой и Александром Гудковым, пригласила Тину Канделаки и даже померила вместе с ней патчи. Поклонники Тодоренко поспешили обрадоваться скорой премьере пятого сезона:

«Ждем с нетерпением выпуск с Елкой!», «Скорее бы», «Круто! Очень жду», «Регина, ты молодец, успехов и удачи в работе, очень интересно будет в новом сезоне. Успехов!» — поддержали фанаты Регину.

Кстати, совсем недавно стало известно, что Регина Тодоренко приняла участие в новом масштабном проекте, но не в качестве участницы, а в составе звездного жюри. Речь идет о «самом секретном шоу» «Маска» на НТВ.