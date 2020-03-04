Брат Кузьмина рассказал, как после драки жены и любовницы певца в окно улетел айфон последней марки

Брат музыканта Владимира Кузьмина поделился подробностями личной жизни певца. По словам Александра, жена исполнителя Екатерина и любовница Светлана часто раньше выясняли отношения между собой. Они дрались, кидались друг на друга, царапались. При этом сам Кузьмин предпочитал в эти разборки не встревать. Как считает брат музыканта, его родственнику просто нравилось, что женщины настолько сильно его любят, что готовы пойти на все.

«Случалось, из-за Володи ссорились, делили его. Раз во время выяснения отношений айфон последней марки улетел в окно».

Александр Кузьмин

По словам Александра, Владимир Кузьмин каждый год покупает новые телефоны жене, детям, любовнице. В какой-то момент в жизни Кузьмина, как отметил брат, наступила идиллия. Он прекрасно уживался с любовницей Светланой Карпухиной. Но неожиданно, как он выразился, на горизонте снова нарисовалась Екатерина.

Сейчас Владимир Кузьмин действительно вернулся к жене. Как считает брат, она оказалась слишком сильной личностью для него, поэтому и победила в войне с любовницей. Екатерина Трофимова навела дома порядок и дисциплину. Она менеджер исполнителя. При этом он считает, что любовница будет ждать Кузьмина вечно, потому что сильно любит, сообщает «Комсомольская правда».