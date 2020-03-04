«Копия мамы»: жена Кокорина впервые показала лицо его трехлетнего сына

Супруга футболиста Александра Кокорина рассекретила лицо трехлетнего сына Майкла. «Ну вот и он!» — написала она в личном блоге, впервые выложив снимок малыша с открытым лицом. До этого, по сложившейся среди селебрити традиции, Дарья Валитова старательно прятала внешность ребенка, прикрывая его фото смайлами.
В Сети сразу же завязалось горячее обсуждение снимка, и большинство подписчиков Дарьи все-таки сошлось во мнении, что Саша похож на нее.
«Ой, Дарья, он на вас очень похож», «Я думала сынок копия папы, а сынок мамулькин», «Маленький сердцеед», «Чудо! На маму похож», «На вас похож… Сашкиного мало», «Копия мамы», «Красавчик. Мамин сын», — можно увидеть в комментариях.