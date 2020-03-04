«Я – профессионал»: Валерия не смогла сдержать смех во время встречи с Бузовой

Ольга Бузова взяла новую высоту – звезда стала ведущей одной из самых престижных премий «Муз-ТВ», потеснив на этом посту Леру Кудрявцеву. На пресс-завтраке, организованном специально по этому случаю, звезда «Дома-2» взяла слово и немало позабавила сказанным публику.

«Говорят, что я королева хайпа. Вот как раз-таки я против хайпа, я за искренние чувства, за настоящую любовь. Когда люди друг друга не используют, когда телеканал «Муз-ТВ» меня использует по назначению. Потому что я – профессионал», — сказала Бузова.

После этих слов, сидящие за столом селебрити не смогли сдержать смеха. Даже вечно невозмутимая Валерия захохотала во всю мочь.

Бузова на этом не успокоилась и порассуждала, что люди должны оставаться людьми в любой ситуации. А затем усладила популярных артистов своим пением. Сидящий рядом с Ольгой Егор Крид по какой-то невыясненной причине в этот момент старался не смотреть в ее сторону.