Неожиданно и смешно: Вера Брежнева без макияжа показала пышные усы

Вера Брежнева в конце февраля отправилась на гастроли. Она выступила в Лос-Анджелесе, где также увиделась со своей старшей дочерью Соней. Как известно, 18-летняя наследница звезды учится и живет в Америке, поэтому редко видится с родительницей. Артистка почти весь день посвятила дочери. Они гуляли и много общались. Поклонники отметили, что девушка превратилась в копию своей матери.

За последние несколько дней Вера успела дать концерт в Сан-Франциско и добраться до Канады. Обычно певица всегда безупречно выглядит. Она предпочитает делать макияж в нюдовых тонах и вне сцены носить лаконичные и женственные наряды. По приезду в Ванкувер артистка записала видео для поклонников. Она предстал в номере отеля в черном спортивном костюме, а также без укладки и макияжа. К удивлению пользователей, на лице Брежневой красовались пышные усы.

«Мы уже в Ванкувере, первый раз в Канаде. На гастролях некогда побриться даже», — с иронией заявила певица.

Поклонники решили, что это грим или новый инстаграм-фильтр. Некоторые в шутки заверили, что артистке даже идут усы. Вера выспалась и решила узнать у фанатов, что стоит посетить в стране кленового листа. Она собралась прогуляться на городу. Отметим, что чуть ранее с усами предстала и дочь Дмитрия Пескова, Лиза. Она решила позабавить поклонников, примерив папины усы. Похоже, что девушки удалось запустить своеобразный флэшмоб.