Премьера «Отеля «Белград»: Бледанс, Смехова и другие звезды покрасовались на ковровой дорожке

Милош Бикович является известным сербским актером. Несколько лет назад он стал сниматься в российских картинах и завоевал любовь новых поклонников. Многие его полюбили за роль в сериале «Отель Элеон». Актер в итоге решил поучаствовать в создании полнометражного фильма «Отель «Белград», в котором действия происходят на его родине, в Сербии. Он не только сыграл в киноленте главную роль, но и стал одним из продюсеров. Закрытая премьера комедии состоялась 3 марта.

Посмотреть романтический фильм захотели многие звезды. В центре событий оказался и корреспондент Teleprogramma.pro. Одной из первых на коровой дорожке появилась Эвелина Бледанс. Так как уже наступила календарная весна, то актрисе захотелось предстать в нежном образе. Она позировала в жакете с цветочным принтом, модной юбке плиссе и сапогах золотого цвета. Волосы артистка выпрямила, а также сделала вечерний макияж. Небольшая розовая сумка стала завершающей точкой в аутфите.

50-летняя Бледанс подчеркнула женственным нарядом стройную фигуру, К слову, не только ей захотелось выглядеть по-весеннему. Облачилась в юбку и Алика Смехова. Она предстала в монохромном наряде с объемным свитером. Актриса кокетливо оголила одно плечо. Она оставила волосы распущенными, а также подчеркнула свою красоту ярким макияжем.

А вот Екатерина Волкова предпочла брючный костюм. Девушка подчеркнула точеную фигуру приталенным жакетом и укороченными брюками. Она позировала фотографам, демонстрируя лучезарную улыбку. 45-летняя модель, бывшая жена писателя Эдуарда Лимонова, поразила моложавым видом.

Отметим, что мелодрама с красивой историей любви обещает привлечь много туристов в столицу Сербии. Милош Бикович, к слову, часто там бывает. Увидеть, что произойдет в отеле «Белград» и победит ли любовь, можно с 5 марта в кинотеатрах страны.