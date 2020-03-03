В истории с долгом Достоевского, который якобы оплатил Абрамович, поставлена точка

На днях в Сети стала распространяться информация, что Роман Абрамович во время визита в Германию выплатил карточный долг великого классика русской литературы Федора Михайловича Достоевского. Якобы писатель, страсть к азартным играм которого не является секретом, проиграл казино Висбадена круглую сумму. В доказательство этого факта до 2013 года на здании игорного дома висела табличка с указанием долга. Эту-то табличку и потребовал, по слухам, снять Абрамович и выплатил порядка 240 тысяч евро, сообщает сайт РадиоКП.ру.

Однако президент Фонда Достоевского Игорь Волгин заявил: не было у писателя никакого долга. Знаменитый литератор жил в Германии бедно, но не оставил после себя финансовых обязательств. В 1865 году за «Преступление и наказание» он получил аванс и погасил имеющиеся счета. Помощь нуждающемуся автору Великого пятикнижия оказывал и Александр Герцен.