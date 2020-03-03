40-летняя Альбина Джанабаева в комбинезоне пастельного цвета похвасталась растяжкой

Альбина Джанабаева в свое время завоевала любовь Валерия Меладзе. Ради нее певец ушел от своей супруги, которая подарила ему троих дочерей. Уже около 10 лет пара не скрывает своих отношений. Они также воспитывают общих наследников — сыновей Костю и Луку. Обычно они редко вместе появляются на публике, но минувшей зимой влюбленные несколько раз порадовали поклонников совместными выходами в свет.

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Стоит отметить, что в 40 лет Альбина выглядит моложе многих своих коллег. Она ухаживает за собой и регулярно занимается спортом. Как оказалось, артистка не дает себе расслабиться даже в офисе. Певица призналась, что делает зарядку на работе. На новом видео она предстала в комбинезоне пастельного цвета и в босоножках. Джанабаева решила проделать трюк из фильма «Основной инстинкт», элегантно перебросив ногу на ногу, сидя в кресле, как Шэрон Стоун.

При этом певица похвасталась растяжкой не хуже, чем у Анастасии Волочковой. «Не засиживаемся и не скучаем!!!Даже если вы в офисе, займитесь делом. Минутка для разминки…» — написала она.

Поклонники не ожидали столь пикантного ролика от Альбины. Некоторые восхитились ее красотой и фигурой, другие посчитали видео непристойным. «Лично для меня это не красиво, при всем уважение к вам. Извините, не понравилось. Скорее, такая разминка для Бузовой», «Все правильно. Движение — это жизнь», «Шэрон Стоун отдыхает!», «Шикарные ножки», «А похулиганить может себе позволить только сильная и умная женщина. Классная разминка», — прокомментировали пост подписчики.