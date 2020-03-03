«У красотки день рождения»: дочь Прилучного и Муцениеце празднует четырехлетие

3 марта дочь актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, Мия, отмечает четырехлетие. В день рождения малышки звездный отец решил напомнить себе и своим подписчикам, какой была его девочка несколько лет назад. Прилучный обнародовал трогательный снимок Мии, когда той едва исполнилось пару лет. В кадре ребенок с короткими волосами по-деловому пытается приспособить зарядку для IPhone. Глаза малышки спрятаны за солнцезащитными очками, которые принадлежат одному из родителей.

«Было-стало. У моей красотки день варенья!»— сопроводил памятные кадры подписью Прилучный.

Фолловеры Павла поспешили отметить — Мия чудесным образом похожа на маму — Агату Муцениеце. Некоторые же наоборот подчеркнули — в чертах лица ребенка есть что-то от самого Прилучного. «С днем рождения малышку, целуйте ее», «Крепкого здоровья и много побед», «С днем рождения вашу дочь! Пусть она достигает всего, чего захочет», — пожелали ей люди всего самого доброго.

Напомним, ранее стало известно, что Прилучный и Муцениеце решили развестись спустя 8 лет брака. Сразу после официального объявления Павел забрал детей и уехал с ними на гастроли в Петербург.