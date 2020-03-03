Во имя добра: YouTube-блогер объединил знаменитостей для поддержки своего племянника

В первый день весны YouTube-блогер Райан Си опубликовал в своем аккаунте Twitter фотографии и душещипательную историю своего двенадцатилетнего племянника, который перенес операцию на мозге. Райан решил сделать родственнику приятное и попросил всех, кому не сложно, пожелать ему в комментариях скорейшего выздоровления, в том числе и супергероев Marvel и DC. На просьбу откликнулось огромное число людей, в том числе знаменитости.

Комментарии под постом блогера уже оставили актеры Райан Рейнольдс и Марк Хэмилл, а также популярный автор комиксов Том Кинг. Райан Си очень удивился и обрадовался такому наплыву доброжелателей и поблагодарил всех, кто откликнулся на его просьбу, а также заверил, что все они помогли его племяннику почувствовать себя счастливым.