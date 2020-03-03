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Во имя добра: YouTube-блогер объединил знаменитостей для поддержки своего племянника

Звезды с радостью пришли на помощь болеющему ребенку.

Во имя добра: YouTube-блогер объединил знаменитостей для поддержки своего племянника
Фото: кадр из youtube

В первый день весны YouTube-блогер Райан Си опубликовал в своем аккаунте Twitter фотографии и душещипательную историю своего двенадцатилетнего племянника, который перенес операцию на мозге. Райан решил сделать родственнику приятное и попросил всех, кому не сложно, пожелать ему в комментариях скорейшего выздоровления, в том числе и супергероев Marvel и DC. На просьбу откликнулось огромное число людей, в том числе знаменитости.

Скриншот из Твиттера блогера Райан Си
Скриншот из твиттера блогера Райан Си

Комментарии под постом блогера уже оставили актеры Райан Рейнольдс и Марк Хэмилл, а также популярный автор комиксов Том Кинг. Райан Си очень удивился и обрадовался такому наплыву доброжелателей и поблагодарил всех, кто откликнулся на его просьбу, а также заверил, что все они помогли его племяннику почувствовать себя счастливым.

Скриншот из Твиттера блогера Райан Си
Скриншот из твиттера блогера Райан Си

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