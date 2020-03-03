Екатерина Варнава в облегающем платье не смогла скрыть появившийся «животик»

Звезда комедийных шоу приняла участие в спектакле в Архангельске, где внимательные зрители заметили изменения в ее фигуре.

Екатерина Варнава является участницей и хореографом шоу Comedy Woman. Артистка не боится представать не в лучшем свете. Просто артистка сама над собой с удовольствием подшучивает. Много сил она тратит на работу, но это не влияет отрицательно на ее гармоничные отношения с танцором Константином Мякиньковым. Влюбленные встречаются шесть лет, но не торопятся играть свадьбу. Длинноногая красотка заверяет, что штамп в паспорте ей не нужен, а вот о детях она мечтает давно.

На днях Екатерина отправилась в Архангельск, где вышла на сцену в паре с Марией Кравченко. Они сыграли в спектакле «Ангелы на крыше». На публике актриса появилась в облегающем цветном платье. Наряд подчеркнул фигуру девушки и наметившийся животик. Зрители сразу заподозрили, что Варнава находится в интересном положении и скоро впервые станет мамой. За время выступления она также переоделась в черное платье, которое тоже не скрыло для любопытствующих глаз изменений в фигуре.

Пока Екатерина не комментирует слухи о беременности. Она редко обсуждает свою личную жизнь. Однако в последнее время артистка все чаще стала представать в нарядах свободного кроя, под которыми легко можно скрыть фигуру.

Девушка полюбила объемные свитера и мешковатые платья. Это только подогрело слухи о возможном интересном положении. К слову, первые слухи о беременности появились после того, как актриса снялась в клипе Филиппа Киркорова. На некоторых кадрах поклонники также увидели округлившийся живот.