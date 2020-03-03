«Поживем – увидим»: Овечкин уклончиво ответил на вопрос, кого родит ему Шубская

Лидер атак команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уклончиво ответил на вопрос, кого хочет, чтобы ему подарила супруга, модель Анастасия Шубская: мальчика или девочку.

«Поживем — увидим. Это секрет». Александр Овечкин

Отметим, что не так давно стало известно о второй беременности младшей дочери актрисы Веры Глаголевой. При этом сыну звезд Сергею, названному в честь брата хоккеиста, сейчас полтора года.

Также Овечкин заявил, что его гол, забитый в ворота «Финикса» в падении 14 лет назад, действительно один из самых красивых в истории НХЛ. Недавно шайба была признана экспертами самой запоминающейся.

Кроме того, лидер атак «Вашингтона» вспомнил недавнюю трагедию, которая унесла жизнь легендарного баскетболиста Коби Брайанта. По словам Овечкина, игрок ему запомнился всегда улыбчивым человеком, с которым было приятно пообщаться. Он выразил сожаление, что такие легендарные личности так рано уходят из жизни, сообщает «Спорт-Экспресс».