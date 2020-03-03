«Леон — копия меня»: Оксана Воеводина поделилась фото с девятимесячным сыном

«Мисс Москва-2015» заявила, что ее наследник и внешностью, и характером пошел в маму, а не в отца.

Оксана Воеводина после победы в конкурсе красоты в 2015 году смогла завоевать не только корону, но и сердце короля Малайзии Мухаммада V. Их история любви казалась отрывком из книги. Девушка вышла замуж за члена королевской семьи, а ради возлюбленной мужчина даже отказался от короны. У них родился сын Леон, но вскоре экс-король заподозрил, что мальчик был рожден не от него. Сказка разрушилась в один миг. Теперь Оксана в разводе и сама воспитывает наследника.

Накануне Воеводина поделилась снимками из новой фотосессии. На кадрах она позирует с подросшим девятимесячным сыном. Девушка подчеркнула стройную фигуру алым платьем, открыв плечи и спину, а малыша она облачила в бархатный костюм. На снимках избранница Мухаммада V держит наследника на руках и обнимает его. Оксана разоткровенничалась и поведала, на кого больше похож ее сын. Она дала понять, что на отца он совсем не похож.

«Слышали вы когда-нибудь, что первый сын похож внешне и характером на мать, а первая дочь — на отца? Я на примере своей семьи могу сказать, что я действительно больше похожа на отца, а мой брат — на маму. Причем сходство проявляется не только во внешности, но и в чертах характера, привычках и темпераменте. Когда-нибудь я поделюсь с вами своими детскими фото до года — я все больше вижу нашу с сыном схожесть. А по характеру могу сказать, что, со слов моей мамы, Леон — точная копия меня в детстве», — поделилась модель.

Многие поклонники восхитились нежными кадрами. Они отметили, что в мальчике все же видны черты лица папы. «Вы очень красивая и заботливая мама, счастья вам и вашему малышу!», «Леон по внешности копия папы», «Очень похож на отца сынок. Странно, что султан не признаёт единственного сына, наследника», «Какая же вы прекрасная», «Какой он прелестный! Берегите свое сокровище», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Оксана заверила, что не препятствует общению наследника с отцом. Девушка начала заниматься собственным бизнес-проектом, но детали держит в секрете. Она заявляла, что опасается мести экс-возлюбленного, поэтому вынуждена быть осторожной.