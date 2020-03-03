«Одеться с головы до пят в Chanel — моветон»: Валерия высказалась о современной моде

Певица Валерия посетила пресс-завтрак, на котором также присутствовали: Арман Давлетьяров, Александр Ревва, Ксения Собчак, Егор Крид и многие другие. Как выяснилось, бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова впервые выступит в качестве ведущей премии Муз-ТВ. Ольга Бузова заверила, что со всей ответственностью подойдет к этому мероприятию и сделает все для того, чтобы не разочаровать своих коллег — супругу театрального режиссера Константина Богомолова, Максима Галкина и Александра Ревву.

Пока именитые гости обсуждали будущую церемонию награждения премии Муз-ТВ, супруга Иосифа Пригожина отвечала на вопросы журналистов относительно модных трендов в одежде. Так, певица отметила, что на сегодняшний день индустрия производит огромное количество различных нарядов, забывая о таком аспекте, как оригинальность. Как только появляется что-то новое и уникальное, другие начинают это копировать. Таким образом, получается, что все делают одно и тоже — все под один пошив. Валерию очень огорчает и тот момент, что при всем при этом стирается еще и качество.

Поп-исполнительница посоветовала представительницам прекрасного пола проявлять фантазию в вопросах модных нарядов, творчески подходить к своему гардеробу.