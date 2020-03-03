Елена Степаненко пошутила об изменах мужа

В новой концертной программе артистка в юмористической форме рассказала про супруга с любовницей.

Совсем недавно Елена Степаненко приятно удивила фанатов своим внешним видом – многие отметили, как посвежела и похорошела любимая юмористка. Сама актриса признавалась, что после развода с Евгением Петросяном она стала принадлежать самой себе и многое переосмыслила.

И в своем новом выступлении звезда даже посмеялась над неверным мужем. От лица жены она рассказала, как застала супруга с любовницей.

«Из-за чего развелись? Да банальная история. Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. Зашла на кухню, точно! – весь компот выпили!» — пошутила бывшая жена Петросяна.

Зал принял на ура искрометный юмор Степаненко и бурно аплодировал. Видео выступления опубликовал сайт kp.ru. На кадрах, кстати, хорошо видно подтянутую фигуру 66-летней юмористки.

По признанию Елены Степаненко, она давно отпустила ситуацию с разводом и успокоилась. И даже пожелала Евгению Петросяну, чтобы у него в новой жизни исполнилось все задуманное.