«Красивая до безумия»: 33-летняя Кети Топурия показала честное селфи без грима и укладки

Кети Топурия после развода с мужем Львом Гейхманом долгое время строила отношения с рэпером Гуфом, но их роман не увенчался свадьбой. Артист оказался неверен своей избраннице. А весной прошлого года у певицы закрутился роман с дипломатом Львом Деньговым. Влюбленные уже живут вместе в просторном особняке. С начала 2020 года ходят слухи, что солистка группы «А’Студио» беременна. Сама девушка только подогревает сплетни об интересном положении.

А накануне 33-летняя Кети решила поделиться честным фото. Она предстала без грима и укладки. В кадре певица позирует в футболке с распущенными волосами. Она продемонстрировала идеальное лицо без единой морщинки. Здоровый тон кожи и пухлые губы артистка обычно подчеркивает с помощью тонального крема и помады, но на этот раз поклонники увидели ее естественную красоту. Многие восхитились тем, как выглядит Топурия.

«Самая красивая девушка в шоу-бизнесе!», «Кети всегда красотка, накрашенная и не накрашенная», «Прекрасна выглядишь. С каждым днём вся цветёшь», «Только я вижу животик», «Беременность вам к лицу», «Красивая до безумия», «Как приятно видеть молодые лица без грима. Это и есть самая красивая красота», «Гены», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что у певицы подрастает дочь Оливия от первого брака. Малышка живет с мамой и успела подружиться с ее новым возлюбленным. Четырехлетняя девочка любит играть с мамой и уже пытается пользоваться ее косметикой. Поклонники отмечают, кто кроха растет копией родительницы.