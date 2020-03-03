«Общество приучило»: депутат Поклонская объяснила, почему блогер Диденко «хайпует на смерти»

Парламентарий уверена, что соцсети и интернет виноваты в сложившейся ситуации.

В минувшие выходные рунет потрясла трагедия на вечеринке, где погибли трое молодых людей. На дне рождения популярного блогера Екатерины Диденко компания решила устроить эксперимент с сухим льдом, высыпав более 20 килограммов вещества в бассейн.

После случившегося в блогосфере началась травля инстаграм-провизора, которая якобы хайпует на смерти близких, записывая сторис вместо того, чтобы заниматься похоронами мужа.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, наблюдая несколько дней за скандалом, поделилась своими размышлениями на эту тему. Парламентарий уверена, что в современном обществе границы между реальностью и виртуальностью напрочь стерлись и «Матрица» уже наступила.

«Смерть уводит за собой троих молодых и красивых людей буквально в прямом эфире, а зрители смотрят в свои айфоны, ставят лайки, активно комментируют и просят больше крови и эмоций!» — негодует Поклонская.

Она предлагает очистить соцсети от подобного контента, чтобы ограничить доступ к нему публике. А в ситуации с Диденко просит не травить за «хайп на смерти», потому что по-другому девушка просто не умеет.

«Это общество приучило ее делиться своей жизнью с подписчиками — они стали ее семьей. Эта девушка иначе жить не умеет», — уверена депутат.

Известно, что Екатерина Диденко с момента трагедии не перестала выходить на связь в своем Инстаграме. Более того, вдова уже выступила в нескольких ток-шоу.