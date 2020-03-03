«Сто лет думала отрезать»: Виктория Боня сменила прическу

Своим очередным постом в социальной сети «Инстаграм» Виктория Боня смогла удивить некоторых своих поклонников. Девушка разместила фото, на котором предстала в кардинально новом образе — она обстригла челку.

«Мне идет челка? Сто лет думала отрезать, но не решалась!» — обратилась к своим фолловерам светская львица.

Подписчики поспешили дать обратную связь звезде. И большинству комментаторов преображение Бони пришлось по душе.

«Очень идет! Вы с ней какая-то другая, новая! Ну, и плюс, говорят же, челка молодит, это правда», «Очаровательная! Как-то по-голливудски», «Класс!», «Похожа на Машу Малиновскую здесь. Но идет», «Главное, чтоб через пару дней не начала жалеть (как это часто бывает), а потом 2 года отращивать», — написали фанаты.

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С наступлением весны многие звезды поспешили преобразить себя. Например, не так давно челку сделали Мария Погребняк и Анна Седокова.