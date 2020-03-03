«Делает много важного для страны»: Сябитова немного рассказала о новом зяте

Дочь телесвахи уже два года в отношениях с мужчиной по имени Максим Шевченко.

Знаменитая телесваха Роза Сябитова рассказала о своем новом зяте Максиме Шевченко. Оказывается, ее дочь Ксения уже год живет гражданским браком с новым возлюбленным. И на сей раз в ЗАГС не спешит.

Напомним, о наследнице ведущей «Давай поженимся!» заговорили в августе 2015 года, когда девушка масштабно отпраздновала свадьбу с юристом Андреем Снетковым, с которым встречалась около пяти месяцев. На праздник дочки сваха потратила 15 миллионов рублей. Однако это не спасло брак, молодой муж уже через месяц ушел от супруги.

Ксения сильно переживала развод, но недолго. Однажды в кальянной она встретила свою судьбу — парня Максима. Как оказалось, человека образованного и интеллигентного. После года встреч они стали жить вместе в квартире знаменитой наследницы.

Роза Сябитова выбор дочки одобряет, особенно ей нравится, что парень очень похож на ее покойного мужа Михаила и сына Дениса.

«Семейный сценарий продолжается, и это правильно. Он мне нравится, с предыдущим зятем их нельзя сравнивать», — рассказала она «Собеседнику».

Телезвезда полностью поддерживает решение дочери испытать отношения в быту, а потом уже идти под венец. О профессии своего гражданского зятя сваха говорит довольно туманно, практически как об агенте 007.

«Максим — руководитель лаборатории, где занимаются серьезными вещами. Это закрытое учреждение. Он делает много важного для нашей страны», — немного приоткрывает завесу тайны Сябитова.

Между тем в аккаунте самого Максима его профессия обозначена довольно просто — инженер. Да и закрывать его секретный зять от пользователей не стал — заходи, смотри, подписывайся.