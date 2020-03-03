«Похож на маму»: Юрий Антонов опубликовал архивный снимок с родителями

75-летний музыкант недавно завел Instagram и с удовольствием делится кадрами из личной жизни.

Юрий Антонов решил познакомить своих поклонников с родителями. В личном блоге он опубликовал архивный кадр с отцом Михаилом Васильевичем и матерью Натальей Михайловной.

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Папа музыканта был фронтовиком. По окончании Великой Отечественной войны он остался на несколько лет в Берлине, работая в военной администрации. Перевез сюда семью.

На фото Юрия Михайловича – 1974 год, кадр сделан в столице Германии. Здесь музыканту всего около годика, поскольку родился Антонов 19 февраля 1945 года. А в 1948 году у него появилась сестра Жанна.

«Папа, мама и я», — коротко подписал кадр певец и композитор.

«Похож на маму», «Мамин сын, копия – значит, должен быть счастливым», «Замечательная советская семья! Хорошее воспитание. Сейчас это редкость», — прокомментировали снимок поклонники Антонова.

Кстати, в Instagram музыканта много других интересных фото. Например, из его юности. На снимке ниже за спиной Юрия Михайловича можно увидеть молодого Аркадия Укупника, который под управлением Антонова выступал в группе «Магистраль».