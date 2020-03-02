«Сладкий»: Эмин показал снимок с выпускного в школе

40-летний азербайджанский исполнитель Эмин Агаларов показал подписчикам снимок 20-летней давности. Певец обнародовал архивный кадр на личной странице в Instagram.

На фотографии совсем молодой, но нарядно одетый парень позирует на фоне природы. Юноша улыбается во весь рот. На снимке молодой человек облачен в классический черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку. Карман пиджака украшает красный цветок.

Подписчикам Эмин рассказал, что фото было сделано в далеком 1997 году. Этот кадр по-настоящему дорог артисту, потому что он был создан в день его выпускного, когда певец учился в Америке.

Фолловеры по достоинству оценили красивого юношу. Они заявили, что восторженный Эмин покорил их сердца. «Жених», «Совсем зеленый», «На Муслима Магомаева похож», «Сладкий», «Мы гордимся вами», — написали они.