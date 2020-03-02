«Девчонка на этот раз»: поэтесса Вера Полозкова рассказала о третьей беременности

Известный современный автор сообщила, что находится на восьмом месяце.

Мама двоих сыновей Вера Полозкова вскоре сможет узнать, что значит иметь дочку. Поэтесса сообщила на своей страничке в «Инстаграме», что беременна.

«Весна предстоит интересная, кстати. 33 недели, девчонка на этот раз», — подписала свое фото с округлым животиком Полозкова.

Подписчики поспешили радостно отреагировать: они наперебой поздравляют будущую многодетную маму с интересным положением и предстоящим пополнением в семье.

«Вот это да! Крутейшая новость! Ждем с вами», «Вы прямо светитесь», «Какое счастье! Поздравляю вас от всей души! Бесконечно люблю ваше творчество… У малышки будет достойное воспитание! Легких родов», — пожелали преданные фанаты литератору.

У популярной поэтессы и Александра Бганцева два сына — шестилетний Федор и двухлетний Савва. Примечательно, что в прошлом году Вера объявила, что рассталась с мужем. Подробности личной жизни до настоящего момента знаменитость не афишировала.